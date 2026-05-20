O homem suspeito de invadir o apartamento de uma vizinha em um condomínio de alto padrão, na zona oeste de São José dos Campos, não reside mais no prédio. A informação foi comunicada pela administração do condomínio aos moradores na terça-feira (19), após a repercussão do caso.

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De acordo com o comunicado interno, o imóvel ocupado pelo suspeito já foi devolvido ao proprietário, e o acesso dele ao edifício foi bloqueado. O caso aconteceu em um prédio localizado na Avenida Eduardo Cury, no Jardim das Colinas.