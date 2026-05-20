O homem suspeito de invadir o apartamento de uma vizinha em um condomínio de alto padrão, na zona oeste de São José dos Campos, não reside mais no prédio. A informação foi comunicada pela administração do condomínio aos moradores na terça-feira (19), após a repercussão do caso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o comunicado interno, o imóvel ocupado pelo suspeito já foi devolvido ao proprietário, e o acesso dele ao edifício foi bloqueado. O caso aconteceu em um prédio localizado na Avenida Eduardo Cury, no Jardim das Colinas.
A invasão teria ocorrido na madrugada do dia 9 de maio. Segundo o casal que mora no apartamento, o homem, de 44 anos, teria usado lençóis amarrados como uma espécie de corda para acessar o imóvel pelo banheiro da suíte, no terceiro andar.
Apesar das medidas adotadas pelo condomínio, a moradora afirmou que ainda não se sente segura para retornar ao apartamento. Ela relatou que aguarda uma medida cautelar solicitada à Justiça e que segue em acompanhamento psicológico após o ocorrido.
A vítima, que preferiu não se identificar, disse que o episódio gerou medo e insegurança. Segundo ela, mesmo com a saída do suspeito do prédio, ainda há preocupação por não saber quais eram as intenções dele.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação pelo 1º Distrito Policial de São José dos Campos. O procedimento tramita sob sigilo, e a autoridade policial apura as circunstâncias da ocorrência.