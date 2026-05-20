Os atletas joseenses Rodolfo Anselmo e Kátia Sousa conquistaram títulos no Brasil Wake Open 2026, principal competição de wakeboard do país, realizada entre os dias 15 e 17 de maio, na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima (MG). O evento também foi válido como etapa de abertura do Campeonato Brasileiro da modalidade e contou até com a presença de atletas internacionais.

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O wakeboard é um esporte aquático em que o atleta desliza sobre a água em uma prancha semelhante à de snowboard, sendo puxado por uma lancha ou por um sistema de cabos.