Os atletas joseenses Rodolfo Anselmo e Kátia Sousa conquistaram títulos no Brasil Wake Open 2026, principal competição de wakeboard do país, realizada entre os dias 15 e 17 de maio, na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima (MG). O evento também foi válido como etapa de abertura do Campeonato Brasileiro da modalidade e contou até com a presença de atletas internacionais.
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O wakeboard é um esporte aquático em que o atleta desliza sobre a água em uma prancha semelhante à de snowboard, sendo puxado por uma lancha ou por um sistema de cabos.
Na oportunidade, Kátia Sousa garantiu o primeiro lugar na categoria Intermediário Feminino, enquanto Rodolfo Anselmo foi campeão na categoria Sênior. Os resultados colocaram os representantes de São José dos Campos entre os destaques da competição nacional.
O Brasil Wake Open reuniu atletas de diferentes regiões do Brasil e também competidores internacionais, com disputas válidas para os rankings da ABW (Associação Brasileira de Wakeboard) e da IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation).
O campeonato aconteceu em um dos principais centros da modalidade no país, atraindo atletas profissionais e amadores. Com as conquistas, os atletas joseenses reforçam o crescimento do wakeboard na região e o destaque de São José dos Campos em competições nacionais da modalidade.
“Foi uma experiência incrível, eu já frequento lá há muitos anos, todo ano tem esse campeonato, que incentiva muito o esporte no Brasil”, disse Rodolfo a OVALE.
Rodolfo Anselmo contou que anteriormente competia na categoria intermediária e agora disputa a categoria Sênior.
Kátia também comemorou o resultado e destacou os desafios superados. “Fiquei muito feliz com o resultado, apesar da dificuldade de conciliar trabalho, vida pessoal e esporte. Tenho uma empresa de revestimentos em São José dos Campos, o que exige bastante dedicação. Mesmo assim, tento encontrar tempo para treinar”.
“É um esporte que exige coragem, é desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante”, completou.
O campeonato conta com três etapas ao longo do ano e as duas próximas serão em Brasília e em Ibiúna. Em agosto, entre 21 e 23, acontece o Campeonato Paulista em Mairiporã, na Grande São Paulo.