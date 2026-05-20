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A dona de casa Denise Zaic Pereira Nascimento, 63 anos, sonha conhecer o pai antes de morrer. Ela luta desde o ano passado contra um agressivo câncer no pâncreas, e está em estado terminal em Jacareí, sob cuidados paliativos.

A situação é dramática, mas Denise não desiste de saber quem é seu pai, homem que ela nunca viu e sequer sabe o nome ou sobrenome.

Trata-se de um mistério que vem desde a mãe dela, Clarice Zaic, que teve a filha em um relacionamento sem compromisso. Ela foi mãe solteira, numa época de muito preconceito e sofrimento em razão de não ter casado.

Moradora do Jardim Paraíso, em Jacareí, Denise corre contra o tempo para tentar encontrar o misterioso pai. A mãe e a irmã morreram vítimas de câncer, o que dá a ela pouca esperança de sobreviver à doença.

Mãe morreu há cerca de 15 anos