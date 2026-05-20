Um sonho que vale a vida.
A dona de casa Denise Zaic Pereira Nascimento, 63 anos, sonha conhecer o pai antes de morrer. Ela luta desde o ano passado contra um agressivo câncer no pâncreas, e está em estado terminal em Jacareí, sob cuidados paliativos.
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A situação é dramática, mas Denise não desiste de saber quem é seu pai, homem que ela nunca viu e sequer sabe o nome ou sobrenome.
Trata-se de um mistério que vem desde a mãe dela, Clarice Zaic, que teve a filha em um relacionamento sem compromisso. Ela foi mãe solteira, numa época de muito preconceito e sofrimento em razão de não ter casado.
Moradora do Jardim Paraíso, em Jacareí, Denise corre contra o tempo para tentar encontrar o misterioso pai. A mãe e a irmã morreram vítimas de câncer, o que dá a ela pouca esperança de sobreviver à doença.
Mãe morreu há cerca de 15 anos
Com a morte da mãe há cerca de 15 anos, Denise não tem nenhuma pista sobre o paradeiro do pai, que pode viver em Jacareí ou São Paulo, como suspeita a filha dela, a atendente de telemarketing Vivian Josefa Zaic Pereira Machado, 44 anos.
“Ela não sabe nada sobre ele. Nem nome, sobrenome ou se já faleceu. Nada, nada, nada. Parece que tem gente em São Paulo que conhece o pai dela, mas não quer falar porque minha avó não falou”, disse Vivian.
“É que minha avó teve a minha mãe solteira. Naquela época, isso era a pior pessoa do mundo. Nem sabemos direito se minha mãe nasceu em Jacareí ou São Paulo. Não temos muita informação sobre isso. O pai da minha mãe, o meu avô, é um completo desconhecido da família”, afirmou.
Doença deixa Denise cada vez mais fraca
Vivian disse que a mãe pode ter pouco tempo de vida, em razão do avanço do câncer que a deixa cada vez mais fraca e debilitada. “Ela está em casa e de vez em quando fica internada. Ela está ficando cada vez mais fraca”.
Mãe de 8 filhos e avó de 11 netos, Denise já tentou achar o pai em outras oportunidades, mas nunca conseguiu encontrá-lo. E esse mistério vai, ao lado do câncer, consumindo aos poucos a vida da dona de casa.
“Parece que o sonho dele é conhecer a minha mãe. Uns falam que ele é médico, outros que é fazendeiro. Mas nenhuma certeza. Parece que minha avó nunca quis que a minha mãe o encontrasse”, disse.
Vivan decidiu tornar o caso público torcendo para que alguém ajude a família a localizar o pai da mãe dela. Ela disse que o sobrenome Zaic, de origem polonesa, veio da avó e não teria ligação com o pai. Mas que a mãe tem os olhos “meio puxados”, o que pode ter alguma relação com orientais.
Segundo ela, esse sofrimento de não conhecer o pai arrastou-se pela vida da família como uma chaga. “Nós, filhos da minha mãe, sofremos muito na vida, porque minha mãe não conhecia o pai dela e descontava em nós”.
“Achar o pai é o sonho dela. Ela sempre falou isso, por toda a vida”, afirmou Vivian. “Ela morou um tempo em São Paulo, mas veio para Jacareí há mais de 44 anos. Eu nasci aqui na cidade.”
Antes de despedir-se desse mundo, Denise sonha conhecer aquele que lhe deu a vida, ao lado da mãe. A doença ameaça tornar o sonho impossível.