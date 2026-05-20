A Clínica Veterinária Pública de Taubaté deve ser inaugurada no dia 15 de junho. A unidade irá funcionar na Praça Coronel Vitoriano, na região central, no prédio que era utilizado anteriormente pela Defensoria Pública.

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A nova unidade será gerida pelo GKC (Guaratinguetá Kennel Clube), que venceu o chamamento público promovido pela Prefeitura de Taubaté. A entidade irá receber R$ 3,419 milhões por ano do município.