Ex-ministro de Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes realiza palestra em São José dos Campos nesta quarta-feira (20). Ele participa da programação do Vale Finanças, evento que acontece no Centro de Exposições do Vale Sul Shopping, na região sul da cidade.
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Guedes será o destaque da abertura do evento, às 18h, trazendo uma análise sobre o cenário econômico atual, perspectivas de mercado e os impactos das transformações fiscais no ambiente empresarial do país.
A palestra deve reunir empresários, investidores, gestores e profissionais interessados em compreender os movimentos da economia e os desafios que impactam diretamente o setor produtivo.
A proposta do Vale Finanças é promover um ambiente de troca de conhecimento, networking e acesso a conteúdos estratégicos voltados ao desenvolvimento empresarial e financeiro.
Além da participação de Paulo Guedes, o evento integra a programação do Vale Finanças e do EmpreendaVale, que acontece entre os dias 20 e 23 de maio e reúne nomes do empreendedorismo, inovação e negócios.
A iniciativa busca fortalecer o ecossistema empresarial da região, conectando lideranças, empresas e profissionais em uma programação focada em tendências, crescimento e oportunidades de mercado.