Ex-ministro de Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes realiza palestra em São José dos Campos nesta quarta-feira (20). Ele participa da programação do Vale Finanças, evento que acontece no Centro de Exposições do Vale Sul Shopping, na região sul da cidade.

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Guedes será o destaque da abertura do evento, às 18h, trazendo uma análise sobre o cenário econômico atual, perspectivas de mercado e os impactos das transformações fiscais no ambiente empresarial do país.