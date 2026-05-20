O Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) e a Prefeitura de Taubaté definiram uma série de ações de auxílio aos trabalhadores e trabalhadoras na Zeentech. As medidas foram anunciadas nessa terça-feira (19), após um ato dos funcionários cobrar apoio do poder público em Taubaté.

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Prestadora de serviço para a Alstom, em Taubaté, a empresa não teve o contrato renovado, o que coloca em risco cerca de 400 empregos. Uma comissão de trabalhadores e dirigentes sindicais foi recebida pelo prefeito Sergio Victor (Novo) no Palácio do Bom Conselho.