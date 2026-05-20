Audiências
A Câmara de Taubaté irá promover quatro audiências públicas em junho para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027, que foi enviado ao Legislativo pelo prefeito Sérgio Victor (Novo).
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Agenda
- segunda-feira, 1º, às 18h30: secretarias da Fazenda, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Mobilidade e de Esportes
- quarta-feira, 3, às 9h: Câmara, IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), Unitau (Universidade de Taubaté) e fundações universitárias
- quarta-feira, 3, às 14h: secretarias de Gabinete, Governo, Planejamento e de Administração, além da Procuradoria-Geral
- segunda-feira, 8, às 18h30: secretarias de Turismo, Inclusão Social, Obras, Segurança, Saúde e de Serviços Públicos
Participação
Os interessados podem comparecer ao plenário e usar a tribuna para manifestar sugestões e dúvidas, ou então, enviar perguntas pelo WhatsApp (12) 3625-9501 durante a transmissão ao vivo do evento.
LDO
O projeto da LDO de 2027 prevê que Taubaté terá receita de R$ 2,63 bilhões no ano que vem. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 2,5 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,12%, ficaria pouco acima da inflação prevista para esse ano, de 4,92%.