Audiências

A Câmara de Taubaté irá promover quatro audiências públicas em junho para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027, que foi enviado ao Legislativo pelo prefeito Sérgio Victor (Novo).

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