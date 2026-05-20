Agenda

O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, deve participar na próxima quarta-feira (27) de um encontro com empresários em São José dos Campos.

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Empresários

O evento, que será promovido pela Assecre (Associação dos Empresários do Vale do Paraíba), terá como tema "Os grandes desafios e ideias para o Brasil".