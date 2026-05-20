Agenda
O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, deve participar na próxima quarta-feira (27) de um encontro com empresários em São José dos Campos.
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Empresários
O evento, que será promovido pela Assecre (Associação dos Empresários do Vale do Paraíba), terá como tema "Os grandes desafios e ideias para o Brasil".
Associação
"Este encontro traz uma celebridade nacional que tem ampla experiência empresarial, que sabe as dificuldades de quem empreende no Brasil e, por outro lado, vivenciou uma gestão pública. Hoje o que as empresas desejam são governos que tenham controle de seus gastos, e usem as verbas de maneira mais eficiente. Outra preocupação é a burocracia, os empresários desejam que as leis sejam mais simples. Que este encontro tenha um debate construtivo reunindo a experiência de uma personalidade que viveu a questão do público privado", disse Wagner Siqueira, um dos diretores executivos da Assecre.
Participação
O evento terá início às 17h, na sede da Assecre (Rua Loanda, 895 - Chácaras Reunidas). A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Interessados devem se inscrever por meio desse link.