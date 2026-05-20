Três homens foram detidos pela Polícia Civil por suspeita de explorarem o chamado “jogo do bicho” no Mercado Municipal de Taubaté. Eles foram detidos nessa terça-feira (19), durante operação contra a exploração ilegal de jogos de azar na cidade.

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A ação foi realizada por policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.