Três homens foram detidos pela Polícia Civil por suspeita de explorarem o chamado “jogo do bicho” no Mercado Municipal de Taubaté. Eles foram detidos nessa terça-feira (19), durante operação contra a exploração ilegal de jogos de azar na cidade.
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A ação foi realizada por policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
A ação, chamada Operação Game Over, teve como objetivo combater pontos de apostas clandestinas, entre elas o conhecido jogo do bicho.
Durante diligências, os policiais localizaram três pessoas que, segundo a investigação, estavam envolvidas na prática ilegal. Elas foram identificadas e conduzidas à delegacia especializada.
Com os suspeitos, a polícia apreendeu duas máquinas usadas para registro de apostas, diversos canhotos e três celulares. Os aparelhos deverão passar por análise e ajudar no aprofundamento das investigações.
Os envolvidos foram autuados com base na lei que trata da exploração ilegal de jogos de azar. Eles responderão ao processo em liberdade.
De acordo com a Deic, novas etapas da Operação Game Over deverão ser realizadas com o objetivo de desarticular a atuação de grupos ligados à exploração de jogos de azar em Taubaté.