Duas jovens empreendedoras de 23 anos, de São José dos Campos, estão prestes a lançar um aplicativo criado exclusivamente para o público feminino. O projeto, batizado de “Tudo de Mulher”, nasceu após uma experiência pessoal vivida pelas fundadoras, que identificaram a dificuldade de encontrar diversos serviços e ferramentas em um único lugar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A idealizadora do aplicativo, Pollyana Valadão, contou que antes de entrar no universo da tecnologia voltada às mulheres atuava na área de manutenção de celulares e computadores. Com o passar do tempo, ela percebeu que faltava uma plataforma prática e completa voltada ao cotidiano feminino.
“Comecei a perceber que eu precisava de um aplicativo com coisas de mulheres e outras mulheres também sentiam essa mesma necessidade. Foi aí que surgiu a ideia”, afirmou.
Como funciona o app
O aplicativo reúne funcionalidades como agenda inteligente, acompanhamento menstrual, saúde e bem-estar, beleza, moda, comunidade feminina e busca por serviços próximos. A proposta é facilitar a rotina das usuárias com informações rápidas, acessíveis e personalizadas.
Segundo Pollyana, o projeto começou a ser desenhado há cerca de dois anos e já está na fase final de testes para Android. A versão para iOS também está em desenvolvimento e o lançamento oficial deve ocorrer nas próximas semanas.
A empreendedora explicou que a plataforma terá áreas gratuitas e recursos premium. Entre os diferenciais está o uso de inteligência artificial para acompanhar o ciclo menstrual e fornecer informações individualizadas para cada usuária.
“A inteligência artificial vai entender o ciclo e o corpo da mulher diretamente pelo aplicativo. Não será algo genérico, mas personalizado”, destacou.
Além do acompanhamento menstrual, o app também pretende oferecer ferramentas relacionadas à gravidez, treinos, dietas, marketplace e comunidades femininas. Parte dos conteúdos será gratuita, enquanto funcionalidades mais avançadas estarão disponíveis mediante assinatura mensal.
Desenvolvimento do projeto
A sócia de Pollyana, Cecília Bonfim, também de 23 anos, atua na área de marketing e tecnologia do projeto. Elas contrataram um desenvolvedor especializado em aplicativos, com todo o conceito e desenvolvimento tendo sido feito em São José dos Campos.
“Literalmente, tudo nasceu aqui em São José e continua crescendo aqui”, disse Pollyana.
Antes de iniciar o desenvolvimento, as empreendedoras realizaram pesquisas nas ruas, redes sociais e lojas de aplicativos para entender o comportamento do público feminino. A análise mostrou que milhões de mulheres utilizam aplicativos separados para acompanhar saúde, gravidez, treinos e rotina diária. Foi então que surgiu a proposta de integrar tudo em uma única plataforma.
A expectativa das jovens é expandir o aplicativo para outros países e disponibilizar futuras versões em diferentes idiomas. “Queremos ajudar mulheres não só do Brasil, mas do mundo todo. A tecnologia está em todos os lugares e pode transformar vidas”, afirmou.
Além da inovação tecnológica, as empreendedoras acreditam que o projeto também pode inspirar outras jovens a investir em negócios digitais e no setor de tecnologia, que cresce cada vez mais no país.