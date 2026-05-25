Duas jovens empreendedoras de 23 anos, de São José dos Campos, estão prestes a lançar um aplicativo criado exclusivamente para o público feminino. O projeto, batizado de “Tudo de Mulher”, nasceu após uma experiência pessoal vivida pelas fundadoras, que identificaram a dificuldade de encontrar diversos serviços e ferramentas em um único lugar.

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A idealizadora do aplicativo, Pollyana Valadão, contou que antes de entrar no universo da tecnologia voltada às mulheres atuava na área de manutenção de celulares e computadores. Com o passar do tempo, ela percebeu que faltava uma plataforma prática e completa voltada ao cotidiano feminino.