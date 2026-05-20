A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (20), um homem de 43 anos após o veículo que ele conduzia sofrer uma saída de pista seguida de capotamento no km 141 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a PRF, o ato ocorreu logo após o motorista ameaçar colidir o carro com a filha de 7 anos, portadora de necessidades especiais, a bordo.
A ação teve início imediato após o acionamento das equipes operacionais da PRF.
De acordo com informações recebidas pelos policiais, o homem havia retirado a filha para uma visita regular. Pouco tempo depois, ele efetuou uma chamada de vídeo para a mãe da criança, demonstrando estar dirigindo de forma perigosa e em alta velocidade na rodovia, com a menor acomodada no banco dianteiro.
Homem manifestou intenção de provocar acidente
Durante a transmissão, ele manifestou a intenção de provocar um acidente, momento em que a ligação foi interrompida de forma abrupta.
Os policiais iniciaram buscas coordenadas no trecho e localizaram o veículo, um GM/Corsa Hatch de cor prata, que havia capotado em um barranco às margens da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.
O atendimento de primeiros socorros no local e o resgate da vítima foram realizados pela equipe de resgate da concessionária RioSP. A criança foi estabilizada e encaminhada de urgência ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial).
Até a última atualização, não havia informação detalhada sobre o estado de saúde da menina.
Motorista foi preso pela PRF
O condutor recebeu voz de prisão em flagrante pelos policiais rodoviários federais e foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de São José dos Campos.
O local foi isolado pelas equipes da PRF para os trabalhos de perícia da Polícia Técnico-Científica, motivo pelo qual o veículo permanece no ponto do sinistro aguardando liberação para remoção.
A definição dos crimes dependerá da análise da autoridade policial, da perícia, dos depoimentos e do estado de saúde da criança.