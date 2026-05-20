A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (20), um homem de 43 anos após o veículo que ele conduzia sofrer uma saída de pista seguida de capotamento no km 141 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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Segundo a PRF, o ato ocorreu logo após o motorista ameaçar colidir o carro com a filha de 7 anos, portadora de necessidades especiais, a bordo.