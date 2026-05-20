Um pai ligou para a ex-mulher antes de capotar um carro na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem disse para a mãe se despedir da filha.

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O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante após o veículo sair da pista e capotar no km 141 da Via Dutra. Com 7 anos e portadora de necessidades especiais, a menina estava no automóvel e foi socorrida.