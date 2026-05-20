Um pai ligou para a ex-mulher antes de capotar um carro na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem disse para a mãe se despedir da filha.
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O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante após o veículo sair da pista e capotar no km 141 da Via Dutra. Com 7 anos e portadora de necessidades especiais, a menina estava no automóvel e foi socorrida.
De acordo com a PRF, o homem havia retirado a filha para uma visita regular. Pouco tempo depois, fez uma chamada de vídeo para a ex-esposa, mãe da criança, enquanto dirigia pela rodovia.
Alta velocidade e direção perigosa
Durante a ligação, segundo os policiais, ele mostrava direção perigosa e em alta velocidade, com a menina acomodada no banco dianteiro de um GM/Corsa Hatch prata. Ainda conforme a PRF, o motorista manifestou intenção de provocar um acidente, e a chamada de vídeo foi interrompida de forma abrupta.
Após o acionamento, equipes operacionais da PRF iniciaram buscas coordenadas no trecho da Via Dutra, em São José dos Campos.
O veículo foi encontrado capotado em um barranco às margens da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 141.
Menina é socorrida em carro capotado
A equipe de resgate da concessionária RioSP realizou os primeiros socorros no local. A criança foi estabilizada e encaminhada com urgência ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.
Após o atendimento inicial, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante dos policiais rodoviários federais.
Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de São José dos Campos, onde a ocorrência seria apresentada à autoridade policial.
Até a última atualização, não havia informação detalhada sobre o estado de saúde da menina.
Área do acidente passa por perícia
A área do acidente permaneceu isolada pela PRF para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica. Por esse motivo, o veículo ficou no ponto do sinistro aguardando liberação para remoção.
A perícia deverá analisar a dinâmica da saída da pista seguida de capotamento, as marcas no local, as condições do carro e demais elementos que possam ajudar na investigação.
A chamada de vídeo feita para a mãe da criança também deve ser considerada na apuração do caso.
A PRF informou que prendeu o motorista em flagrante e apresentou o caso à Polícia Civil. A definição dos crimes dependerá da análise da autoridade policial, da perícia, dos depoimentos e do estado de saúde da criança.
O caso é tratado como grave pela sequência de fatos narrada pela PRF: chamada de vídeo para a mãe, ameaça de provocar o acidente, direção perigosa, criança no banco dianteiro e capotamento em uma das rodovias mais movimentadas do país.