O MP (Ministério Público) de São Paulo pediu a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, réu por disparo de arma de fogo durante uma festa realizada em Igaratá, no Vale do Paraíba.

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O pedido foi apresentado no último dia 5 de maio pelo promotor de Justiça Alan Carlos Reis Silva, responsável pela ação penal que investiga o caso ocorrido em dezembro de 2024.