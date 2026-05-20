A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão carregado com 350 fardos de cerveja e 300 fardos de energético no km 165 da rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Jacareí. A ação ocorreu durante uma operação de fiscalização na noite de quinta-feira (14).
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Ao ser abordado, o motorista alegou que transportava as bebidas de Extrema (MG) para Caçapava, onde seriam descartadas. No entanto, não apresentou documentação fiscal. Os policiais vistoriaram a carga e encontraram 350 fardos de cerveja da marca Coronita, totalizando 8.400 garrafas long neck, além de 300 fardos de energético Monster, com 1.800 latas.
Irregularidades
Após análise dos rótulos, a equipe constatou que as bebidas eram de fabricação nacional, mas destinadas exclusivamente à exportação para o Paraguai, o que proíbe sua venda no Brasil e configura crime de contrabando. Além disso, foram encontradas irregularidades, como divergências no volume de líquido e ausência de lote e horário de fabricação, levantando a suspeita de falsificação.
Apreensão
O condutor apresentou um manifesto de transporte de resíduos genérico e afirmou ser apenas o transportador, alegando que receberia as coordenadas finais da entrega quando passasse por Taubaté. O veículo e as mercadorias foram apreendidos. A polícia investigará os crimes de contrabando e adulteração. O motorista prestou depoimento e foi liberado.