A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão carregado com 350 fardos de cerveja e 300 fardos de energético no km 165 da rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Jacareí. A ação ocorreu durante uma operação de fiscalização na noite de quinta-feira (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao ser abordado, o motorista alegou que transportava as bebidas de Extrema (MG) para Caçapava, onde seriam descartadas. No entanto, não apresentou documentação fiscal. Os policiais vistoriaram a carga e encontraram 350 fardos de cerveja da marca Coronita, totalizando 8.400 garrafas long neck, além de 300 fardos de energético Monster, com 1.800 latas.