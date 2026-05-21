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EDUCAÇÃO

Congresso em SJC tem atividades gratuitas e simulador de voo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
VI Congresso Invoz começa no dia 21 de maio, em São José dos Campos
VI Congresso Invoz começa no dia 21 de maio, em São José dos Campos

Congresso de educação em São José dos Campos reúne estudantes, comunidade, autoridades e profissionais para debater a excelência na gestão da educação pública. Com atividades de ciência, tecnologia e premiações, o VI Congresso Invoz acontece no Centro de Formação do Educador (CEFE) entre os dias 21 e 24 de maio. A experiência em simulador de voo e um planetário são destaques da programação.

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O evento adota o formato híbrido, permitindo a participação presencial e o acompanhamento por meio de transmissão ao vivo. As inscrições estão abertas pelo site oficial e a entrada presencial é vinculada a um ingresso solidário de um quilo de arroz, feijão ou açúcar.

Programação

A programação visa debater o papel das instituições de ensino superior e dos governos na construção da educação para o próximo século. O congresso também contempla a entrega de três importantes honrarias: o Prêmio EGEP (voltado a projetos de destaque do Ensino Fundamental ao Ensino Médio), o Desafio Invoz (competição focada em produções de vídeo de estudantes) e o Prêmio Ozires Silva de Educação (dedicado ao trabalho de docentes da rede pública).

Atrações

Além das palestras, o público pode conferir diariamente, das 9h às 16h, a Feira Inspiração.

O grande destaque do espaço é o Circuito STEAM, que oferece exposições interativas com simuladores de voo e um planetário, além de competições de robótica para jovens e atividades lúdicas. Entre os expositores e parceiros confirmados estão Embraer, ITA, Instituto Alpha Lumen e o Senai.

Há também uma agenda de oficinas gratuitas:

Quinta-feira (21/05)

Simulação da ONU (10h às 10h40): Debate para estudantes sobre os desafios para alcançar uma educação de qualidade.

Mundo Microscópico (13h às 13h50): atividade exploratória voltada para estudantes.

Desafio de Miniplanadores (14h às 15h): jovens montam seus próprios planadores com apoio de voluntários da Embraer.

Naturalista Mirim (9h às 11h e 14h às 16h): oficina livre de montagem de coleções botânicas realizada pelo CAEB.

Palestra "Da Escola Pública à Embraer" (15h às 16h): Relato voltado para inspirar estudantes.

Sexta-feira (22/05)

Oficina Mão na Massa STEM (9h às 11h): Capacitação promovida pelo ITA para educadores aplicarem atividades práticas em sala de aula.

O Mundo Ácido e Básico (13h às 13h50): experimentos químicos práticos para estudantes.

Impressão Botânica (14h às 16h): Confecção de cartões e marcadores de livros com elementos naturais.

Miniplanadores (14h), Simulação da ONU (10h), Naturalista Mirim (9h) e a palestra Da Escola Pública à Embraer (15h).

Sábado (23/05)

Simulação da ONU (10h), Mundo Ácido e Básico (13h), Miniplanadores (14h) e Naturalista Mirim (14h).

Palestra "Da Escola pública à Embraer" (9h e às 15h).

Domingo (24/05)

Ciências D+ (9h30 às 10h30 e 14h às 14h45): Atividades científicas lúdicas direcionadas para estudantes.

Sopro de Música (10h às 10h45 e 10h20 às 11h): Oficina de flauta doce e bandinha rítmica para crianças de até 12 anos, realizada pe

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