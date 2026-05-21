Congresso de educação em São José dos Campos reúne estudantes, comunidade, autoridades e profissionais para debater a excelência na gestão da educação pública. Com atividades de ciência, tecnologia e premiações, o VI Congresso Invoz acontece no Centro de Formação do Educador (CEFE) entre os dias 21 e 24 de maio. A experiência em simulador de voo e um planetário são destaques da programação.
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O evento adota o formato híbrido, permitindo a participação presencial e o acompanhamento por meio de transmissão ao vivo. As inscrições estão abertas pelo site oficial e a entrada presencial é vinculada a um ingresso solidário de um quilo de arroz, feijão ou açúcar.
Programação
A programação visa debater o papel das instituições de ensino superior e dos governos na construção da educação para o próximo século. O congresso também contempla a entrega de três importantes honrarias: o Prêmio EGEP (voltado a projetos de destaque do Ensino Fundamental ao Ensino Médio), o Desafio Invoz (competição focada em produções de vídeo de estudantes) e o Prêmio Ozires Silva de Educação (dedicado ao trabalho de docentes da rede pública).
Atrações
Além das palestras, o público pode conferir diariamente, das 9h às 16h, a Feira Inspiração.
O grande destaque do espaço é o Circuito STEAM, que oferece exposições interativas com simuladores de voo e um planetário, além de competições de robótica para jovens e atividades lúdicas. Entre os expositores e parceiros confirmados estão Embraer, ITA, Instituto Alpha Lumen e o Senai.
Há também uma agenda de oficinas gratuitas:
Quinta-feira (21/05)
Simulação da ONU (10h às 10h40): Debate para estudantes sobre os desafios para alcançar uma educação de qualidade.
Mundo Microscópico (13h às 13h50): atividade exploratória voltada para estudantes.
Desafio de Miniplanadores (14h às 15h): jovens montam seus próprios planadores com apoio de voluntários da Embraer.
Naturalista Mirim (9h às 11h e 14h às 16h): oficina livre de montagem de coleções botânicas realizada pelo CAEB.
Palestra "Da Escola Pública à Embraer" (15h às 16h): Relato voltado para inspirar estudantes.
Sexta-feira (22/05)
Oficina Mão na Massa STEM (9h às 11h): Capacitação promovida pelo ITA para educadores aplicarem atividades práticas em sala de aula.
O Mundo Ácido e Básico (13h às 13h50): experimentos químicos práticos para estudantes.
Impressão Botânica (14h às 16h): Confecção de cartões e marcadores de livros com elementos naturais.
Miniplanadores (14h), Simulação da ONU (10h), Naturalista Mirim (9h) e a palestra Da Escola Pública à Embraer (15h).
Sábado (23/05)
Simulação da ONU (10h), Mundo Ácido e Básico (13h), Miniplanadores (14h) e Naturalista Mirim (14h).
Palestra "Da Escola pública à Embraer" (9h e às 15h).
Domingo (24/05)
Ciências D+ (9h30 às 10h30 e 14h às 14h45): Atividades científicas lúdicas direcionadas para estudantes.
Sopro de Música (10h às 10h45 e 10h20 às 11h): Oficina de flauta doce e bandinha rítmica para crianças de até 12 anos, realizada pe