Congresso de educação em São José dos Campos reúne estudantes, comunidade, autoridades e profissionais para debater a excelência na gestão da educação pública. Com atividades de ciência, tecnologia e premiações, o VI Congresso Invoz acontece no Centro de Formação do Educador (CEFE) entre os dias 21 e 24 de maio. A experiência em simulador de voo e um planetário são destaques da programação.

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O evento adota o formato híbrido, permitindo a participação presencial e o acompanhamento por meio de transmissão ao vivo. As inscrições estão abertas pelo site oficial e a entrada presencial é vinculada a um ingresso solidário de um quilo de arroz, feijão ou açúcar.

Programação