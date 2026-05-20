20 de maio de 2026
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MORTES SUSPEITAS

Com 7 óbitos em 2026, Vale investiga mais 14 mortes por dengue

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMT
Ação contra a dengue em Taubaté
Ação contra a dengue em Taubaté

O Vale do Paraíba chegou a 7 mortes por dengue desde o começo do ano, com óbitos registrados em quatro cidades. Há mortes confirmadas em Taubaté (3), Jacareí (2), São José dos Campos (1) e Tremembé (1).

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O número de mortes suspeitas passou de 7 para 14. Os casos aguardam exames para confirmar morte por dengue. O total de casos confirmados da doença chegou a 6.551 na região, com mais 2.675 ainda em investigação.

Nessa terça-feira (19), a Prefeitura de Taubaté confirmou a terceira morte por dengue no município em 2026. A vítima é um homem de 54 anos, morador do Residencial Estoril.

Segundo a administração municipal, o óbito ocorreu no dia 3 de maio. O paciente era tabagista, condição apontada como comorbidade.

As outras duas vítimas confirmadas foram um homem de 80 anos, morador do Jardim Gurilândia, e uma adolescente de 13 anos, também moradora do Residencial Estoril.

A cidade tem 2.193 casos confirmados de dengue e seis mortes suspeitas, permanecendo em situação de epidemia de dengue desde o mês passado.

Outras cidades

A Prefeitura de Jacareí confirmou duas mortes por dengue, sendo a primeira em 27 de janeiro, confirmada em 4 de fevereiro. A vítima foi um homem de 63 anos com doenças preexistentes.

A segunda morte foi confirmada em 7 de abril, de um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março. A cidade tem 2.074 casos confirmados da doença.

São José dos Campos registra uma morte pela doença, de um paciente entre 65 e 79 anos, confirmada em 19 de março. Há ainda três mortes suspeitas. O município contabiliza 732 casos da doença.

Tremembé tem uma morte confirmada, de um paciente acima de 80 anos, além de 504 casos confirmados.

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