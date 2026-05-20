O Vale do Paraíba chegou a 7 mortes por dengue desde o começo do ano, com óbitos registrados em quatro cidades. Há mortes confirmadas em Taubaté (3), Jacareí (2), São José dos Campos (1) e Tremembé (1).

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O número de mortes suspeitas passou de 7 para 14. Os casos aguardam exames para confirmar morte por dengue. O total de casos confirmados da doença chegou a 6.551 na região, com mais 2.675 ainda em investigação.