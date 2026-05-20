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ACIDENTE

Ultrapassagem proibida causa acidente e interdita Tamoios por 4h

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carro e motociclesta colidiram frontamente na Tamoios
Carro e motociclesta colidiram frontamente na Tamoios

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e interditou parcialmente a Rodovia dos Tamoios (SP-099) por quatro horas. A ocorrência, registrada na madrugada desta quarta-feira (20), envolveu uma motocicleta e um veículo utilitário no KM 69, no município de Paraibuna, deixando duas pessoas com ferimentos leves.

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O acidente

De acordo com informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Tamoios, o acidente aconteceu por volta de meia-noite.

Uma motocicleta Honda PCX trafegava no sentido sul da via quando, ao realizar uma ultrapassagem na contramão, colidiu frontalmente com um utilitário Fiat Fiorino que seguia no sentido norte. Com o impacto da batida, a moto chegou a tombar na pista.

Ao todo, três pessoas se envolveram no acidente, sendo que uma saiu ilesa e duas sofreram ferimentos leves, recebendo pronto atendimento médico.

Impactos no trânsito

Cinco viaturas de socorro e apoio da concessionária foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos e sinalizar o local. Para manter o fluxo de veículos seguro durante o atendimento, foi montada uma "operação subida" emergencial no trecho.

A faixa 1 do sentido norte permaneceu totalmente bloqueada desde o início da ocorrência até às 4h10, totalizando pouco mais de 4 horas de trabalhos operacionais na rodovia.

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