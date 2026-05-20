Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e interditou parcialmente a Rodovia dos Tamoios (SP-099) por quatro horas. A ocorrência, registrada na madrugada desta quarta-feira (20), envolveu uma motocicleta e um veículo utilitário no KM 69, no município de Paraibuna, deixando duas pessoas com ferimentos leves.

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O acidente

De acordo com informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Tamoios, o acidente aconteceu por volta de meia-noite.