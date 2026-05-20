Obras de modernização e expansão energética em Ilhabela devem duplicar a capacidade de energia do município. Conduzido pela Neoenergia Elektro, o projeto tem investimento estimado em R$ 200 milhões e vai beneficiar diretamente mais de 36 mil moradores, além de milhares de turistas.

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A modernização engloba a reforma de 44 quilômetros de redes de distribuição e a construção de 4,5 quilômetros de cabos subaquáticos na travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Além disso, serão instalados 10 novos alimentadores de 13,8 kv e 720 transformadores serão substituídos por modelos sustentáveis.