22 de maio de 2026
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MÚSICA

Zamba Music Festival traz Maneva e 11 horas de programação a SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Zamba Music Festival em São José dos Campos
Zamba Music Festival em São José dos Campos

São José dos Campos sedia o Zamba Music Festival. A programação, que acontece neste sábado (23), promete durar 11 horas ininterruptas com 11 atrações musicais, atividades e feira de economia criativa. O evento acontece no Palácio Sunset e o destaque é o show da banda Maneva, que celebra 20 anos de carreira e contará com a participação especial do cantor Gabriel Elias.

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Atividades

Mantendo a tradição de valorizar os talentos da região, o festival escalou sete atrações locais para compor a programação, dividida entre os palcos do evento. Além dos shows de ritmos como reggae, hip hop, samba e música eletrônica, o público terá acesso a uma série de atividades paralelas.

Entre as novidades desta edição estão uma feira de economia criativa com expositores locais, sessões de live painting, estúdio de flash tattoo, discotecagem em vinil e uma "área zen"com massagem gratuita.

Histórico e programação da edição

Criado em 2018, o festival já atraiu mais de 20 mil pessoas ao longo de sete anos e  trouxe à região nomes como Detonautas, Mato Seco e Yago Oproprio.

Confira a programação completa:

16h – DJ Dube

  • 17h – Mistah Jordan

  • 18h – Banda Ayakayô

  • 18h30 – Vitin

  • 19h30 – DJ Michel Monteiro

  • 20h – Banda Zamba Music (palco interno)

  • 21h – DJ Sleep (palco interno) / Mari Gabs DJ

  • 22h30 – Maneva com participação de Gabriel Elias (palco interno) / DJ Thiago Un

  • 0h30 – DJ Cirilo

    • O Palácio Sunset fica na rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, nº 1152, Jardim Limoeiro, São José dos Campos.

    Os ingressos já estão disponíveis com preços a partir de R$ 50.

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