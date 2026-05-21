São José dos Campos sedia o Zamba Music Festival. A programação, que acontece neste sábado (23), promete durar 11 horas ininterruptas com 11 atrações musicais, atividades e feira de economia criativa. O evento acontece no Palácio Sunset e o destaque é o show da banda Maneva, que celebra 20 anos de carreira e contará com a participação especial do cantor Gabriel Elias.
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Atividades
Mantendo a tradição de valorizar os talentos da região, o festival escalou sete atrações locais para compor a programação, dividida entre os palcos do evento. Além dos shows de ritmos como reggae, hip hop, samba e música eletrônica, o público terá acesso a uma série de atividades paralelas.
Entre as novidades desta edição estão uma feira de economia criativa com expositores locais, sessões de live painting, estúdio de flash tattoo, discotecagem em vinil e uma "área zen"com massagem gratuita.
Histórico e programação da edição
Criado em 2018, o festival já atraiu mais de 20 mil pessoas ao longo de sete anos e trouxe à região nomes como Detonautas, Mato Seco e Yago Oproprio.
Confira a programação completa:
16h – DJ Dube
17h – Mistah Jordan
18h – Banda Ayakayô
18h30 – Vitin
19h30 – DJ Michel Monteiro
20h – Banda Zamba Music (palco interno)
21h – DJ Sleep (palco interno) / Mari Gabs DJ
22h30 – Maneva com participação de Gabriel Elias (palco interno) / DJ Thiago Un
0h30 – DJ Cirilo
O Palácio Sunset fica na rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, nº 1152, Jardim Limoeiro, São José dos Campos.
Os ingressos já estão disponíveis com preços a partir de R$ 50.