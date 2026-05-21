São José dos Campos sedia o Zamba Music Festival. A programação, que acontece neste sábado (23), promete durar 11 horas ininterruptas com 11 atrações musicais, atividades e feira de economia criativa. O evento acontece no Palácio Sunset e o destaque é o show da banda Maneva, que celebra 20 anos de carreira e contará com a participação especial do cantor Gabriel Elias.

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Atividades

Mantendo a tradição de valorizar os talentos da região, o festival escalou sete atrações locais para compor a programação, dividida entre os palcos do evento. Além dos shows de ritmos como reggae, hip hop, samba e música eletrônica, o público terá acesso a uma série de atividades paralelas.