O carro de Jefferson Altino de Oliveira, de 38 anos, encontrado morto em uma casa na área rural de Caçapava, foi localizado abandonado na noite desta terça-feira (19), em São José dos Campos. O veículo pode se tornar peça-chave para a Polícia Civil esclarecer o latrocínio (roubo seguido de morte).
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O GM/Corsa Hatch Maxx preto da vítima foi encontrado por guardas civis municipais na rua José Pirk, na Vila Tupi, zona leste de São José dos Campos, poucas horas após o corpo de Jefferson ser localizado dentro de uma residência em Caçapava.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no CPJ de São José, o automóvel foi encontrado por volta das 22h43. A recuperação oficial foi registrada à 1h desta quarta-feira (20).
A área foi isolada para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística. Após os exames, o veículo foi liberado e entregue ao cunhado da vítima, a pedido do pai de Jefferson, que, conforme o registro policial, estava emocionalmente abalado.
Vítima foi encontrada amarrada e amordaçada
Jefferson Altino de Oliveira foi encontrado morto pelo próprio pai no fim da tarde de terça-feira, dentro de uma casa na rua Rubens Contier de Freitas Filho, na área rural de Caçapava.
De acordo com a Polícia Civil, ele estava caído no chão, amarrado e amordaçado, com sinais de agressão. O imóvel apresentava cômodos revirados, indícios de luta corporal e manchas de sangue nas paredes. O caso foi registrado como roubo de veículo com resultado morte, crime conhecido como latrocínio.
Equipes da Polícia Científica e do setor de homicídios estiveram no imóvel para coleta de vestígios que possam ajudar a identificar os autores do crime.
Câmeras mostram movimentação antes da morte
As investigações apontam que Jefferson chegou à residência durante a madrugada conduzindo o próprio Corsa preto, acompanhado de duas mulheres.
Posteriormente, segundo imagens de câmeras de segurança citadas no boletim de ocorrência, outros dois homens também entraram no imóvel.
Por volta das 6h40, os suspeitos deixaram a residência. A vítima, no entanto, não apareceu mais nas imagens. A Polícia Civil acredita que o veículo abandonado em São José dos Campos pode ajudar a identificar os envolvidos no crime, além de esclarecer a dinâmica da ação criminosa.
Investigação segue sem presos
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil deve analisar imagens de monitoramento, vestígios encontrados no carro e na residência, além de ouvir testemunhas.
Os investigadores também tentam esclarecer a motivação do crime e o papel de cada pessoa que esteve na casa antes da morte de Jefferson.