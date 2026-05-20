O carro de Jefferson Altino de Oliveira, de 38 anos, encontrado morto em uma casa na área rural de Caçapava, foi localizado abandonado na noite desta terça-feira (19), em São José dos Campos. O veículo pode se tornar peça-chave para a Polícia Civil esclarecer o latrocínio (roubo seguido de morte).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O GM/Corsa Hatch Maxx preto da vítima foi encontrado por guardas civis municipais na rua José Pirk, na Vila Tupi, zona leste de São José dos Campos, poucas horas após o corpo de Jefferson ser localizado dentro de uma residência em Caçapava.