Uma briga entre homens em Taubaté terminou com tiros contra um carro e a prisão em flagrante de um homem identificado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), na noite de terça-feira (19), no bairro Estiva.

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Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou após um desentendimento entre a vítima e um inquilino, que teria feito ameaças antes dos disparos.