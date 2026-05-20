Uma briga entre homens em Taubaté terminou com tiros contra um carro e a prisão em flagrante de um homem identificado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), na noite de terça-feira (19), no bairro Estiva.
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Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou após um desentendimento entre a vítima e um inquilino, que teria feito ameaças antes dos disparos.
A ocorrência foi registrada na rua Monsenhor Vítor Ribeiro Mazei, em Taubaté, como disparo de arma de fogo e dano com violência à pessoa ou grave ameaça.De acordo com o registro, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos.
Ao chegarem ao local, encontraram um Fiat 500 branco com perfurações compatíveis com tiros. O carro pertence à filha da vítima, mas estava sob guarda do pai no momento dos fatos.
Briga teria começado com ameaça
A vítima relatou à polícia que, minutos antes de o veículo ser atingido, teve uma desavença com o inquilino, de 41 anos. Segundo o relato, depois do desentendimento, o suspeito teria feito ameaças e dito que voltaria ao local com a intenção de causar mal grave.
Pouco depois, a vítima, de 70 anos, ouviu disparos de arma de fogo em frente à residência e constatou que o veículo havia sido atingido. A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia técnica.
Mais tarde, por volta das 21h, uma equipe da Força Tática apresentou o suspeito na delegacia. Conforme o boletim, ele confirmou ter efetuado os disparos.
O indiciado alegou que atirou em defesa pessoal ao passar em frente à residência e visualizar o filho da vítima com um volume na cintura.
Segundo a Polícia Militar, o próprio suspeito apresentou os armamentos e munições que tinha em casa, além de notas fiscais e guias de tráfego. Ele se identificou como CAC, sigla usada para Colecionador, Atirador e Caçador.
Dois revólveres e mais de 200 munições
A Polícia Civil registrou a apreensão de dois revólveres. Um deles é um Taurus calibre .357, niquelado, de cano 6 polegadas, 8 tiros, com coldre. O outro é um Rossi calibre .38, niquelado, de cano 2 polegadas, também com coldre.
Também foram apreendidos 184 cartuchos íntegros calibre .357 e 32 cartuchos calibre .38, sendo 29 intactos e 3 deflagrados.
A autoridade policial determinou que o Exército Brasileiro seja comunicado sobre a prisão, já que o investigado se apresentou como CAC. O objetivo é que sejam avaliadas providências administrativas, como eventual suspensão ou cancelamento do Certificado de Registro.
Homem ficou preso sem fiança na delegacia
A Polícia Civil entendeu que houve flagrante por disparo de arma de fogo e dano mediante grave ameaça com uso de arma.
Segundo o despacho da autoridade policial, a pena máxima prevista não permite concessão de fiança em sede policial. Por isso, o indiciado permaneceu preso, com comunicação à Justiça. O caso segue em inquérito policial.