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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho invade casa e agride a mãe na Vila Tesouro, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa/Gerada com IA

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica contra a própria mãe, em São José dos Campos. A Polícia Militar foi acionada via 190 por volta das 20h10, na segunda-feira (18), para atender e intervir na ocorrência em andamento, na Rua Alfen Junqueira Pereira, no bairro Vila Tesouro.

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No local, equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) encontraram o suspeito, que teria invadido a residência da mãe e a agredido com um golpe na cabeça quando tentou expulsá-lo do imóvel.

O agressor foi detido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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