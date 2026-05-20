Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica contra a própria mãe, em São José dos Campos. A Polícia Militar foi acionada via 190 por volta das 20h10, na segunda-feira (18), para atender e intervir na ocorrência em andamento, na Rua Alfen Junqueira Pereira, no bairro Vila Tesouro.

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No local, equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) encontraram o suspeito, que teria invadido a residência da mãe e a agredido com um golpe na cabeça quando tentou expulsá-lo do imóvel.