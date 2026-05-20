A Faculdade Anhanguera Jacareí realizará, nessa quinta-feira (21), das 15h às 19h, a 6ª edição da Feira da Empregabilidade, evento gratuito e aberto ao público que reunirá empresas, agências de emprego e estágio da região.
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Durante a ação, serão disponibilizadas mais de 1.000 oportunidades de emprego e estágio em diferentes áreas e níveis de experiência. Entre as empresas participantes estão Ambev, Mercado Livre, Sonaca Brasil, Clarity Glass, Winover, Monaro Sports e Grupo Fatos, além da presença do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí e agências de recrutamento da região.
Os interessados devem comparecer à instituição com cópias do currículo para participar dos processos seletivos e realizar cadastro junto às empresas presentes. Em alguns casos, entrevistas poderão acontecer no próprio local.
Além das oportunidades profissionais, a feira também oferecerá gratuitamente um serviço de análise de currículos, com orientações para auxiliar os candidatos na apresentação profissional e aumentar as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
SERVIÇO
Faculdade promove Feira da Empregabilidade com mais de 1 mil oportunidades
Quando: 21 de maio, das 15h às 19h
Local: Faculdade Anhanguera Jacareí - Rua Santa Catarina, 75 – Vila Pinheiro – Jacareí/SP
Entrada gratuita
Necessário levar currículo impresso