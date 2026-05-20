A Faculdade Anhanguera Jacareí realizará, nessa quinta-feira (21), das 15h às 19h, a 6ª edição da Feira da Empregabilidade, evento gratuito e aberto ao público que reunirá empresas, agências de emprego e estágio da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a ação, serão disponibilizadas mais de 1.000 oportunidades de emprego e estágio em diferentes áreas e níveis de experiência. Entre as empresas participantes estão Ambev, Mercado Livre, Sonaca Brasil, Clarity Glass, Winover, Monaro Sports e Grupo Fatos, além da presença do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí e agências de recrutamento da região.