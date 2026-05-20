Um carro pegou fogo no Anel Viário em São José dos Campos, no trecho entre a região sul e central da cidade. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20).
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Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana atenderam a ocorrência. Não há informações sobre feridos ou a causa do incêndio no veículo.
A ocorrência prejudicou o fluxo do trânsito no local, que é sempre carregado nas primeiras horas da manhã.
É o segundo veículo a pegar fogo na via nesta manhã. Uma Kombi foi atingida por chamas na avenida Jorge Zarur, na direção do Jardim Aquarius, antes do Arco da Inovação.