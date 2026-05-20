Um carro pegou fogo no Anel Viário em São José dos Campos, no trecho entre a região sul e central da cidade. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20).

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Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana atenderam a ocorrência. Não há informações sobre feridos ou a causa do incêndio no veículo.