20 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

ATENÇÃO: Carro pega fogo no Anel Viário em São José; VEJA O VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro com fumaça saindo do motor no Anel Viário de São José dos Campos
Carro com fumaça saindo do motor no Anel Viário de São José dos Campos

Um carro pegou fogo no Anel Viário em São José dos Campos, no trecho entre a região sul e central da cidade. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana atenderam a ocorrência. Não há informações sobre feridos ou a causa do incêndio no veículo.

A ocorrência prejudicou o fluxo do trânsito no local, que é sempre carregado nas primeiras horas da manhã.

É o segundo veículo a pegar fogo na via nesta manhã. Uma Kombi foi atingida por chamas na avenida Jorge Zarur, na direção do Jardim Aquarius, antes do Arco da Inovação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários