Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (20), na rua Caravelas, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 8h.
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Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido Campos dos Alemães quando teria se envolvido no acidente.
Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento à vítima ainda no local. O motociclista foi encaminhado ao hospital.
Apesar de não haver informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, a vítima estava acordada no momento do socorro.
Por conta do atendimento, o trânsito ficou bastante carregado para os motoristas que seguiam no mesmo sentido. As equipes permaneceram na via durante o resgate, o que impactou o fluxo de veículos na região durante a manhã.
As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.
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