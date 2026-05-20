Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (20), na rua Caravelas, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 8h.

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Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido Campos dos Alemães quando teria se envolvido no acidente.