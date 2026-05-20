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TRÂNSITO

VÍDEO: Motociclista fica ferido em acidente na zona sul de sjc

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Atendimento ao motociclista ferido em São José dos Campos
Atendimento ao motociclista ferido em São José dos Campos

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (20), na rua Caravelas, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 8h.

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Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido Campos dos Alemães quando teria se envolvido no acidente.

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento à vítima ainda no local. O motociclista foi encaminhado ao hospital.

Apesar de não haver informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, a vítima estava acordada no momento do socorro.

Por conta do atendimento, o trânsito ficou bastante carregado para os motoristas que seguiam no mesmo sentido. As equipes permaneceram na via durante o resgate, o que impactou o fluxo de veículos na região durante a manhã.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

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