Um veículo Kombi pegou fogo na manhã desta quarta-feira (20), na avenida Jorge Zarur, na Vila Ema, região central de São José dos Campos.

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O veículo trafegava pela via de acesso à avenida, no sentido Jardim Aquarius, quando pegou fogo. As chamas atingiram a parte da traseira da Kombi, onde está instalado o motor.