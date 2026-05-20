20 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

AGORA: Kombi pega fogo na avenida Jorge Zarur, em São José; VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Kombi pega fogo em São José dos Campos
Kombi pega fogo em São José dos Campos

Um veículo Kombi pegou fogo na manhã desta quarta-feira (20), na avenida Jorge Zarur, na Vila Ema, região central de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veículo trafegava pela via de acesso à avenida, no sentido Jardim Aquarius, quando pegou fogo. As chamas atingiram a parte da traseira da Kombi, onde está instalado o motor.

Ainda não há informações sobre feridos ou a causa do incêndio. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana sinalizam o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

*Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários