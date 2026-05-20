20 de maio de 2026
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Mulher é presa furtando objetos no interior de um veículo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher quebrou o vidro do carro para realizar furto de objetos
Mulher quebrou o vidro do carro para realizar furto de objetos

Uma mulher foi detida em flagrante em São José dos Campos durante uma tentativa de furto. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (18), na rua Pedro Rachid, no bairro Santana.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram a mulher no interior de um veículo Toyota Etios estacionado. A equipe constatou que o vidro traseiro do carro estava quebrado.

Ela confessou a intenção de levar objetos que estavam no interior do carro. O proprietário foi localizado nas proximidades e ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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