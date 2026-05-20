Uma mulher foi detida em flagrante em São José dos Campos durante uma tentativa de furto. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (18), na rua Pedro Rachid, no bairro Santana.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram a mulher no interior de um veículo Toyota Etios estacionado. A equipe constatou que o vidro traseiro do carro estava quebrado.