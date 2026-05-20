Um homem que cumpre pena por roubo, em liberdade condicional há dois meses, foi preso em flagrante em Taubaté por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na segunda-feira (18), por volta das 23h35, na rua Pedro Francisco dos Santos, no bairro Chácaras São Silvestre, e resultou na apreensão de 334,21 gramas de drogas.

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