Um homem que cumpre pena por roubo, em liberdade condicional há dois meses, foi preso em flagrante em Taubaté por tráfico de drogas.
A prisão ocorreu na segunda-feira (18), por volta das 23h35, na rua Pedro Francisco dos Santos, no bairro Chácaras São Silvestre, e resultou na apreensão de 334,21 gramas de drogas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) o abordaram e localizaram com ele 138 porções de drogas, o equivalente a 334,21 gramas, sendo:
- 65 eppendorfs de cocaína;
- 57 invólucros de maconha;
- 16 invólucros de crack.
Além das drogas, o suspeito portava R$ 27 em espécie e um aparelho celular.
Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.