20 de maio de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem em condicional há 2 meses é flagrado no tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões do 3º Baep em Taubaté
Apreensões do 3º Baep em Taubaté

Um homem que cumpre pena por roubo, em liberdade condicional há dois meses, foi preso em flagrante em Taubaté por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na segunda-feira (18), por volta das 23h35, na rua Pedro Francisco dos Santos, no bairro Chácaras São Silvestre, e resultou na apreensão de 334,21 gramas de drogas.

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Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) o abordaram e localizaram com ele 138 porções de drogas, o equivalente a 334,21 gramas, sendo:

  • 65 eppendorfs de cocaína;
  • 57 invólucros de maconha;
  • 16 invólucros de crack.

Além das drogas, o suspeito portava R$ 27 em espécie e um aparelho celular.

Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

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