20 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jacareí: Homem é preso após trancar mulher e 3 filhos em casa

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso em flagrante por trancar a companheira em casa
Homem foi preso em flagrante por trancar a companheira em casa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após trancar sua companheira e os três filhos dela na residência onde moram, em Jacareí.

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A ocorrência foi registrada na segunda-feira (18) por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). No local, encontraram a vítima trancada com os filhos.

O agressor também estava no local e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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