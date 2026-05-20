Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após trancar sua companheira e os três filhos dela na residência onde moram, em Jacareí.

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A ocorrência foi registrada na segunda-feira (18) por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). No local, encontraram a vítima trancada com os filhos.