Um homem foi preso acusado de estuprar uma criança de três anos em Jacareí.

A ocorrência foi registrada no domingo (17), quando a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento na UPA Dr. Telmo, onde a equipe médica havia constatado evidências do abuso na criança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp