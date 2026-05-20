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CADEIA PÚBLICA

Homem é preso acusado de estuprar criança de 3 anos no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso acusado de estuprar uma criança de três anos em Jacareí.

A ocorrência foi registrada no domingo (17), quando a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento na UPA Dr. Telmo, onde a equipe médica havia constatado evidências do abuso na criança.

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Após a constatação das lesões e do laudo médico, a equipe saiu em diligência para localizar o responsável. Ele foi localizado e preso em sua residência, conduzido à Central de Flagrantes e, posteriormente, recolhido à cadeia pública.

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