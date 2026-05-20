Um gato filhote ficou preso em uma galeria de águas pluviais na avenida Geraldo Nogueira da Silva, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada na terça-feira (19), por volta das 10h50, quando a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para a retirada do animal que, segundo moradores, estava preso desde a segunda-feira (18).