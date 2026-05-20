20 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE

Gatinho cai e passa um dia preso em galeria pluvial em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Solicitante adotou o filhote
Solicitante adotou o filhote

Um gato filhote ficou preso em uma galeria de águas pluviais na avenida Geraldo Nogueira da Silva, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na terça-feira (19), por volta das 10h50, quando a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para a retirada do animal que, segundo moradores, estava preso desde a segunda-feira (18).

O resgate foi realizado em segurança. O gato foi deixado sob a responsabilidade da solicitante, que adotou o filhote.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários