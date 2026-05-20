Um menino de 12 anos ficou com o dedo preso em uma flauta doce de brinquedo em uma escola, no bairro Tinga, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada na terça-feira (19) e os bombeiros foram acionados por volta das 14h10 para intervir na situação e auxiliar na retirada do aparelho, que precisou ser serrado.