20 de maio de 2026
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INCIDENTE

Criança prende o dedo em flauta e mobiliza bombeiros em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Menino com dedo preso na flauta é atendido pelos bombeiros
Menino com dedo preso na flauta é atendido pelos bombeiros

Um menino de 12 anos ficou com o dedo preso em uma flauta doce de brinquedo em uma escola, no bairro Tinga, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada na terça-feira (19) e os bombeiros foram acionados por volta das 14h10 para intervir na situação e auxiliar na retirada do aparelho, que precisou ser serrado.

A equipe retirou o objeto com segurança e o aluno não sofreu ferimentos, permanecendo aos cuidados da escola e da mãe.

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