Um pedido de vista (mais tempo para análise) impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (19) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar 68 cargos de carreira, que são aqueles preenchidos via concurso público.

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O projeto não estava na pauta da sessão ordinária, mas foi incluído na ordem do dia a pedido do líder do governo, vereador Bobi (PRD). No entanto, a vereadora Talita (PSB), que é da oposição, solicitou vista, o que levou ao adiamento.