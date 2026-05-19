Unitau
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (19), por unanimidade e em duas votações, o projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 11,6 milhões no orçamento desse ano da Unitau (Universidade de Taubaté). O texto seguirá para sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).
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Superávit
No projeto, a Unitau explica que "os recursos" terão "como origem o superávit apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025", que foi de R$ 24,5 milhões.
Créditos
Os R$ 11,6 milhões serão utilizados em seis diferentes ações: R$ 2,95 milhões para aplicação da Lei do Descongela, que autoriza o pagamento de direitos remuneratórios (anuênios, progressões, sexta-parte e licenças-prêmio) que ficaram suspensos entre 2020 e 2021, na pandemia; R$ 4,65 milhões para modernização da infraestrutura tecnológica da Unitau; R$ 900 mil para gestão da Clínica de Medicina Veterinária; R$ 189 mil para reforma de um imóvel que receberá o Almoxarifado Central da universidade; R$ 1,5 milhão para ampliação do programa de concessão de bolsas de estudo na graduação; e R$ 1,5 milhão para aquisição de equipamentos para o curso de Medicina.