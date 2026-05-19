20 de maio de 2026
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ACIDENTE

Menina de 14 anos cai da bicicleta e é atropelada por caminhão

Por Da Redação | Sorriso (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Menina de 14 anos cai da bicicleta e é atropelada por caminhão
Menina de 14 anos cai da bicicleta e é atropelada por caminhão

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após um acidente entre uma bicicleta e um caminhão de coleta de lixo na tarde desta terça-feira. O caso mobilizou equipes de resgate e ocorreu em uma via do bairro Ilha das Flores.

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O acidente aconteceu na Rua das Verbenas, no município de Sorriso (MT). O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou um caminhão de salvamento para retirar a vítima com segurança debaixo do veículo.

Segundo informações dos bombeiros, a adolescente descia a rua de bicicleta quando teria apresentado falha no sistema de freios. Sem conseguir parar, ela acabou atingindo a lateral do caminhão de coleta de lixo, que prestava serviço no momento.

Com o impacto, a jovem caiu sob o veículo. Moradores e trabalhadores da coleta acompanharam a cena até a chegada das equipes de resgate.

De acordo com o sargento responsável pelo atendimento, a posição em que a vítima ficou dificultou a retirada, embora ela não estivesse presa às ferragens.

Após ser removida, a adolescente recebeu atendimento inicial no local. A suspeita é de fratura no fêmur direito, mas o estado de saúde completo não foi divulgado até a última atualização.

O motorista do caminhão afirmou que o acidente ocorreu logo após uma parada para coleta de resíduos. Segundo ele, ao retomar o trajeto, a equipe percebeu gritos e identificou a queda da ciclista. A vítima foi encaminhada para atendimento médico hospitalar, e o caso deverá ser apurado.

Com informações do CenárioMT

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