Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após um acidente entre uma bicicleta e um caminhão de coleta de lixo na tarde desta terça-feira. O caso mobilizou equipes de resgate e ocorreu em uma via do bairro Ilha das Flores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na Rua das Verbenas, no município de Sorriso (MT). O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou um caminhão de salvamento para retirar a vítima com segurança debaixo do veículo.