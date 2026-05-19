A Federação Paulista de Futebol divulgou na noite desta terça-feira (19, a tabela base da Copa Paulista de 2026 e o torneio começa no dia 19 de julho, no dia da final da Copa do Mundo, e terá final no dia 18 de outubro. E o São José estreia fora de casa no dia 19, contra o São Caetano, às 16h – no entanto, os clubes mandantes ainda podem alterar o dia e horário.
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Pelo regulamento, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos regionalizados e se enfrentam em jogos de ida e volta. Classificam-se os campeões de cada chave às quartas de final, enquanto segundos e terceiros colocados dos grupos avançam ao play in. Essas 8 equipes se enfrentam em confronto mata-mata com o dono da melhor campanha enfrentando a oitava, o segundo enfrentando o sétimo e assim por diante.
Classificados, essas quatro equipes vão enfrentar os líderes dos grupos nas quartas de final, sendo que o líder do grupo com melhor campanha, enfrenta o classificado do play in com a quarta melhor campanha, e assim por diante.
Em todas as fases de mata-mata, em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis. O campeão tem o direito a escolher entre vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. O vice fica com a opção preterida. A seguir, veja os jogos da Águia do Vale:
- 19/7 - São Caetano x São José 15h
26/7 - São José x São Bernardo 16h
2/8 - Santo André x São José 16h
9/8 - São José x Santo André 16h
16/8- São Bernardo x São José 16h
22/8 - São José x São Caetano 16h