A Polícia Civil de Goiás cumpriu, nesta data, mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio qualificado. A ação foi realizada após avanço das investigações sobre a morte de um idoso.

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O crime ocorreu em Portelândia e contou com atuação conjunta da Delegacia de Polícia Civil de Mineiros, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios e do 1º Distrito Policial de Goiânia.