A Polícia Civil de Goiás cumpriu, nesta data, mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio qualificado. A ação foi realizada após avanço das investigações sobre a morte de um idoso.
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O crime ocorreu em Portelândia e contou com atuação conjunta da Delegacia de Polícia Civil de Mineiros, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios e do 1º Distrito Policial de Goiânia.
De acordo com a investigação, o suspeito é apontado como autor da morte do próprio pai, um idoso de cerca de 90 anos. O homem teria atacado a vítima com golpes de pauladas enquanto ela dormia em sua residência.
Após o crime, o investigado deixou a cidade e seguiu para Goiânia. Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.
Em depoimento, o suspeito confessou a autoria e afirmou que agiu após suspeitar que o pai teria comentado com terceiros a intenção de matá-lo. A versão, no entanto, não foi confirmada até o momento pelas investigações.
Ele também relatou ter desferido dois golpes contra o pai durante o sono da vítima, o que teria causado a morte ainda no local.
A Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e que o inquérito tramita sob sigilo. A conclusão do caso está prevista para os próximos dias.