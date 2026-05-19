A Câmara de Taubaté adiou, por 10 sessões, a votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o instituto da transação tributária, que visa flexibilizar a cobrança de contribuintes em dívida com o município.

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A proposta era o terceiro item da pauta da sessão ordinária dessa terça-feira (19), mas tanto vereadores governistas quanto da oposição não estavam satisfeitos com o texto, que foi considerado muito genérico.