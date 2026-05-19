O corpo do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, foi localizado nesta terça-feira (19), após mais de um mês de desaparecimento. A ocorrência mobilizou equipes de busca na região onde ele havia sido visto pela última vez.

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Ele foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da Vista Chinesa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O magistrado estava perto de uma trilha na região da Floresta da Tijuca quando foi localizado por agentes da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) e do Corpo de Bombeiros.