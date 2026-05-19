O corpo do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, foi localizado nesta terça-feira (19), após mais de um mês de desaparecimento. A ocorrência mobilizou equipes de busca na região onde ele havia sido visto pela última vez.
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Ele foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da Vista Chinesa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O magistrado estava perto de uma trilha na região da Floresta da Tijuca quando foi localizado por agentes da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) e do Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Civil, não havia sinais aparentes de violência no corpo. A área foi isolada para trabalho da perícia.
A análise foi conduzida pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal). As circunstâncias da morte ainda são investigadas.
Alcides Martins Ribeiro Filho atuava como desembargador no TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região). Em maio de 2025, ele havia sido afastado das funções pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no âmbito de uma investigação relacionada a uma denúncia de agressão contra a ex-companheira.
O magistrado foi visto pela última vez em 14 de abril, quando sacou R$ 1 mil e pegou um táxi em direção à região do mirante da Vista Chinesa.