Um caminhão perdeu o controle e bateu contra um muro na tarde desta segunda-feira (18), na rua Quatorze, no bairro Santa Cecília II, em São José dos Campos.
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O acidente aconteceu por volta das 17h. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia pela via durante a descida de um morro quando perdeu o controle do veículo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
As imagens do acidente foram cedidas por Alison Martins, proprietário do imóvel atingido. Ele relatou que essa não foi a primeira ocorrência registrada no local. Segundo Alison, em 2025, um carro também perdeu o controle durante a descida e acabou atingindo o mesmo muro.
Além do muro, o caminhão também atingiu um poste de energia. Em nota, a EDP informou que foi acionada após a ocorrência no bairro Santa Cecília II e enviou equipes para o atendimento no local.
Ainda de acordo com a concessionária, o fornecimento de energia foi normalizado para os clientes impactados após os reparos necessários, ainda na noite de segunda-feira.