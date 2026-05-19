Um caminhão perdeu o controle e bateu contra um muro na tarde desta segunda-feira (18), na rua Quatorze, no bairro Santa Cecília II, em São José dos Campos.

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O acidente aconteceu por volta das 17h. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia pela via durante a descida de um morro quando perdeu o controle do veículo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.