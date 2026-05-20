Um homem foi morto a tiros durante a madrugada deste sábado (16), em uma via movimentada, e teve a motocicleta levada pelos autores do crime logo após os disparos.
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O caso ocorreu na Estrada de Jacarepaguá, na altura da Freguesia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime foi registrado por volta das 2h30, nas proximidades de um supermercado da região.
De acordo com relatos, a vítima foi cercada por duas motocicletas, ocupadas por quatro pessoas. Ainda segundo as informações iniciais, o homem não teria reagido antes de ser atingido pelos disparos, o que levanta a hipótese de execução.
Após os tiros, os suspeitos fugiram levando a motocicleta da vítima. Moradores relataram ter ouvido os disparos durante a madrugada.
Até o momento, não há informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre a motivação do crime. O caso será investigado pelas autoridades competentes.