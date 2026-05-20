Um homem foi morto a tiros durante a madrugada deste sábado (16), em uma via movimentada, e teve a motocicleta levada pelos autores do crime logo após os disparos.

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O caso ocorreu na Estrada de Jacarepaguá, na altura da Freguesia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime foi registrado por volta das 2h30, nas proximidades de um supermercado da região.