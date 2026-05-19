Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (19), em Ubatuba, suspeito de atear fogo em uma residência no bairro Silop. Segundo a Polícia Civil, o incêndio aconteceu durante a madrugada e atingiu a parte inferior de um sobrado ocupado por familiares do investigado.

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O suspeito foi identificado como Bruno de Oliveira Faria. De acordo com a polícia, o fogo destruiu móveis e objetos, além de causar danos severos à estrutura do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.