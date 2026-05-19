20 de maio de 2026
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CRIME

Homem é preso suspeito de colocar fogo em casa da própria família

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso por colocar fogo na casa da família
Homem foi preso por colocar fogo na casa da família

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (19), em Ubatuba, suspeito de atear fogo em uma residência no bairro Silop. Segundo a Polícia Civil, o incêndio aconteceu durante a madrugada e atingiu a parte inferior de um sobrado ocupado por familiares do investigado.

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O suspeito foi identificado como Bruno de Oliveira Faria. De acordo com a polícia, o fogo destruiu móveis e objetos, além de causar danos severos à estrutura do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

Após o incêndio, a Polícia Civil acionou a perícia técnico-científica. As primeiras análises apontaram elementos compatíveis com uma ação humana deliberada. A partir disso, equipes da Delegacia de Polícia de Ubatuba iniciaram diligências para esclarecer o caso.

Durante as investigações, os policiais levantaram informações com moradores da região e analisaram imagens de câmeras de segurança. Os registros mostraram um homem nas proximidades da casa no horário do incêndio, usando roupas compatíveis com as do suspeito.

Ainda segundo a Polícia Civil, familiares reconheceram o homem que aparece nas imagens como sendo Bruno e apontaram que o crime poderia ter relação com desavenças familiares.

Depois de buscas realizadas ao longo do dia, os policiais localizaram e abordaram o investigado. Ele foi levado à delegacia e, durante interrogatório, confessou ter colocado fogo em um colchão dentro da residência. À polícia, alegou que pretendia apenas “dar um susto” na mãe.

Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de incêndio doloso em casa habitada. A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em preventiva, considerando a gravidade do caso e o risco à ordem pública.

O homem permaneceu à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

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