Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira após agredir a própria avó, uma idosa de 73 anos. O caso envolve violência doméstica e ocorreu dentro da residência da vítima.
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O crime foi registrado em Anápolis. A Polícia Civil informou que o suspeito foi detido logo após a denúncia feita por uma vizinha.
Segundo a investigação, a idosa criou o neto desde a infância e relatou sofrer agressões recorrentes ao longo dos anos. O caso foi descoberto quando uma moradora percebeu ferimentos e acionou a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso.
De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, o homem teria consumido bebida alcoólica na noite anterior ao ataque e iniciado as agressões dentro da casa. Durante a violência, ele mordeu a orelha da vítima e arrancou parte do tecido.
Ainda conforme a polícia, o suspeito afirmou ter engolido o fragmento após ser questionado sobre o material que poderia ser utilizado em procedimento médico.
A idosa não procurou atendimento imediato por medo e por vínculo familiar com o agressor, segundo os investigadores. Há registros de ocorrências anteriores envolvendo o caso, mas que teriam sido retiradas pela vítima.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante e encaminhado para os procedimentos legais. O caso segue em investigação.