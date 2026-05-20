Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira após agredir a própria avó, uma idosa de 73 anos. O caso envolve violência doméstica e ocorreu dentro da residência da vítima.

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O crime foi registrado em Anápolis. A Polícia Civil informou que o suspeito foi detido logo após a denúncia feita por uma vizinha.