Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada de domingo (17). A vítima, identificada como Chayane Vitória Araújo Silva, estaria grávida e era mãe de dois filhos, segundo relatos de testemunhas.
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O crime ocorreu em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. O suspeito, Carlos Felipe Correia de Lima Costa, de 33 anos, foi preso em flagrante após deixar o local.
De acordo com testemunhas, a agressão teria ocorrido após um desentendimento dentro da residência do casal. Ele teria atacado a companheira depois de ela se recusar a manter relação sexual e após acusá-la de traição.
A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio e aborto. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal), no Recife.
O suspeito foi detido e conduzido para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.