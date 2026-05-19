Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada de domingo (17). A vítima, identificada como Chayane Vitória Araújo Silva, estaria grávida e era mãe de dois filhos, segundo relatos de testemunhas.

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O crime ocorreu em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. O suspeito, Carlos Felipe Correia de Lima Costa, de 33 anos, foi preso em flagrante após deixar o local.