20 de maio de 2026
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FEMINICÍDIO

Grávida, Chayane se negou a fazer amor com o marido e foi morta

Por Da Redação | Limoeiro (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Chayane Vitória Araújo Silva
Chayane Vitória Araújo Silva

Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada de domingo (17). A vítima, identificada como Chayane Vitória Araújo Silva, estaria grávida e era mãe de dois filhos, segundo relatos de testemunhas.

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O crime ocorreu em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. O suspeito, Carlos Felipe Correia de Lima Costa, de 33 anos, foi preso em flagrante após deixar o local.

De acordo com testemunhas, a agressão teria ocorrido após um desentendimento dentro da residência do casal. Ele teria atacado a companheira depois de ela se recusar a manter relação sexual e após acusá-la de traição.

A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio e aborto. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal), no Recife.

O suspeito foi detido e conduzido para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.

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