A Prefeitura de Taubaté confirmou, no início da noite desta terça-feira (19), a terceira morte por dengue registrada no município em 2026. A vítima é um homem de 54 anos, morador do Residencial Estoril.

Segundo a administração municipal, o óbito ocorreu no dia 3 de maio. O paciente era tabagista, condição apontada como comorbidade.

Com a nova confirmação, Taubaté chega a três mortes pela doença neste ano. A cidade permanece em situação de epidemia de dengue desde o mês passado.