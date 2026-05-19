A Prefeitura de Taubaté confirmou, no início da noite desta terça-feira (19), a terceira morte por dengue registrada no município em 2026. A vítima é um homem de 54 anos, morador do Residencial Estoril.
Segundo a administração municipal, o óbito ocorreu no dia 3 de maio. O paciente era tabagista, condição apontada como comorbidade.
Com a nova confirmação, Taubaté chega a três mortes pela doença neste ano. A cidade permanece em situação de epidemia de dengue desde o mês passado.
As outras duas vítimas confirmadas foram um homem de 80 anos, morador do Jardim Gurilândia, e uma adolescente de 13 anos, também moradora do Residencial Estoril.
Com o novo caso, o Vale do Paraíba soma sete mortes por dengue em 2026. Os óbitos foram registrados em Taubaté, com três casos; Jacareí, com dois; São José dos Campos, com um; e Tremembé, também com um.
Em toda a área do Departamento Regional de Saúde de Taubaté, que abrange cidades do Vale do Paraíba, são 6.380 casos confirmados da doença até o momento. Outros 12 óbitos seguem em investigação.
A Prefeitura informou que intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e reforçou o alerta para que a população elimine possíveis criadouros dentro de casa, em quintais, terrenos e recipientes que possam acumular água.