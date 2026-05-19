Duas jovens que mantinham uma amizade durante o tratamento contra leucemia morreram com cerca de uma hora de diferença. Lara Gabriela Noé Diniz Vlaxio, de 17 anos, e Maria Eduarda Ramos, conhecida como Duda, de 19, estavam internadas em estado grave e não resistiram às complicações da doença.

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As duas faziam tratamento no Hospital do Amor, em Porto Velho. Lara morreu na manhã de segunda-feira (11), após sofrer seis paradas cardíacas. Ela estava internada na UTI pediátrica desde o fim de abril.