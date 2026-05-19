Duas jovens que mantinham uma amizade durante o tratamento contra leucemia morreram com cerca de uma hora de diferença. Lara Gabriela Noé Diniz Vlaxio, de 17 anos, e Maria Eduarda Ramos, conhecida como Duda, de 19, estavam internadas em estado grave e não resistiram às complicações da doença.
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As duas faziam tratamento no Hospital do Amor, em Porto Velho. Lara morreu na manhã de segunda-feira (11), após sofrer seis paradas cardíacas. Ela estava internada na UTI pediátrica desde o fim de abril.
Cerca de uma hora depois, médicos comunicaram à família de Maria Eduarda que a jovem também havia morrido. Duda estava internada na UTI adulta desde o dia 5 de maio.
Segundo familiares, a amizade entre as duas começou durante o tratamento no hospital, entre consultas, internações e sessões de quimioterapia.
O pai de Lara, Guilherme Vlaxio, contou que a filha havia evitado criar novos vínculos após perder amigos que também enfrentavam a doença.
De acordo com ele, Duda conseguiu se aproximar da adolescente e fortalecer a convivência entre as duas famílias. Os encontros passaram a acontecer também fora do hospital, em almoços e reuniões quando as jovens apresentavam melhora clínica.
Familiares afirmaram que Lara e Duda faziam planos para depois do tratamento. Entre os objetivos estavam cursar medicina, viajar e conhecer outros lugares.
A mãe de Maria Eduarda, Berenice Ramos, disse que as duas tinham uma relação semelhante à de irmãs durante o período em que estiveram juntas no tratamento.