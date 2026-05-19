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SAÚDE

Jacareí inicia obras em UMFS no Jardim Marquês

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Jacareí inicia obras em UMFS no Jardim Marquês
Jacareí inicia obras em UMFS no Jardim Marquês

Jacareí iniciou as obras de uma nova UMSF (Unidade Municipal de Saúde da Família) para ampliar o atendimento da atenção básica na cidade. A obra tem investimento previsto de R$ 6,9 milhões e conclusão estimada para 2027.

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A unidade será construída no Jardim Marquês, em Jacareí. Nesta fase inicial, a empresa responsável executa serviços de limpeza do terreno, terraplanagem e sondagem do solo.

Segundo a Prefeitura, a estrutura terá 1.077,65 metros quadrados de área construída. O projeto prevê consultórios médicos, odontológicos e multiprofissionais, salas para procedimentos, assistência farmacêutica, atividades comunitárias e áreas administrativas.

A unidade também deve oferecer atendimento ambulatorial, ações de promoção da saúde e apoio diagnóstico.

Além da obra no Jardim Marquês, a Prefeitura informou que outras três unidades de saúde estão em construção nos bairros Jardim Luiza, Parque Imperial e Jardim Esperança.

No Jardim Marquês, parte dos recursos foi obtida por meio do programa federal Novo PAC – Seleções 2025. Do total previsto para a obra, R$ 4,3 milhões são provenientes do programa.

Já a unidade do Jardim Luiza é construída como contrapartida de uma empresa do setor imobiliário, sem custos para o município. O investimento da construtora é de R$ 2,3 milhões, e a previsão é de entrega ainda neste semestre.

No Parque Imperial, os investimentos chegam a R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2,4 milhões do Novo PAC. No Jardim Esperança, a obra soma R$ 3,2 milhões, com R$ 2,7 milhões financiados pelo programa federal.

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