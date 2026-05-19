Jacareí iniciou as obras de uma nova UMSF (Unidade Municipal de Saúde da Família) para ampliar o atendimento da atenção básica na cidade. A obra tem investimento previsto de R$ 6,9 milhões e conclusão estimada para 2027.

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A unidade será construída no Jardim Marquês, em Jacareí. Nesta fase inicial, a empresa responsável executa serviços de limpeza do terreno, terraplanagem e sondagem do solo.