Jacareí iniciou as obras de uma nova UMSF (Unidade Municipal de Saúde da Família) para ampliar o atendimento da atenção básica na cidade. A obra tem investimento previsto de R$ 6,9 milhões e conclusão estimada para 2027.
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A unidade será construída no Jardim Marquês, em Jacareí. Nesta fase inicial, a empresa responsável executa serviços de limpeza do terreno, terraplanagem e sondagem do solo.
Segundo a Prefeitura, a estrutura terá 1.077,65 metros quadrados de área construída. O projeto prevê consultórios médicos, odontológicos e multiprofissionais, salas para procedimentos, assistência farmacêutica, atividades comunitárias e áreas administrativas.
A unidade também deve oferecer atendimento ambulatorial, ações de promoção da saúde e apoio diagnóstico.
Além da obra no Jardim Marquês, a Prefeitura informou que outras três unidades de saúde estão em construção nos bairros Jardim Luiza, Parque Imperial e Jardim Esperança.
No Jardim Marquês, parte dos recursos foi obtida por meio do programa federal Novo PAC – Seleções 2025. Do total previsto para a obra, R$ 4,3 milhões são provenientes do programa.
Já a unidade do Jardim Luiza é construída como contrapartida de uma empresa do setor imobiliário, sem custos para o município. O investimento da construtora é de R$ 2,3 milhões, e a previsão é de entrega ainda neste semestre.
No Parque Imperial, os investimentos chegam a R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2,4 milhões do Novo PAC. No Jardim Esperança, a obra soma R$ 3,2 milhões, com R$ 2,7 milhões financiados pelo programa federal.