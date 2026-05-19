A Prefeitura realizou nesta semana serviços de nivelamento em todas as ruas do bairro Vila Velha 2. Outras ações de manutenção e limpeza também estão programadas para os próximos dias.

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Na zona rural de Taubaté, as equipes da Secretaria de Obras devem executar serviços de roçada, retirada de resíduos e a construção de um muro de contenção na rua Periquito.