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OBRAS

Estradas no Vila Velha 2 passam por manutenção em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Estradas no Vila Velha 2 passam por manutenção em Taubaté
Estradas no Vila Velha 2 passam por manutenção em Taubaté

A Prefeitura realizou nesta semana serviços de nivelamento em todas as ruas do bairro Vila Velha 2. Outras ações de manutenção e limpeza também estão programadas para os próximos dias.

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Na zona rural de Taubaté, as equipes da Secretaria de Obras devem executar serviços de roçada, retirada de resíduos e a construção de um muro de contenção na rua Periquito.

Segundo a administração municipal, os trabalhos fazem parte da rotina de manutenção das estradas rurais da cidade. As ações incluem cascalhamento, limpeza de valetas e saídas de água, retirada de barreiras e manutenção de pontes.

Nos últimos dias, equipes da Prefeitura realizaram limpeza de canaletas e saídas de água em trechos das estradas Aberta Grande e Antônio Dino de Carvalho Fortes.

Também houve serviços de roçada na estrada Antônio Dino de Carvalho Fortes e no Pamo do Registro.

Ainda de acordo com a Prefeitura, foi concluída recentemente a reforma de uma ponte na estrada Pouso Frio. A obra foi executada em parceria com a iniciativa privada e incluiu reconstrução dos muros laterais e recomposição do asfalto.

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