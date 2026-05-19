A Prefeitura realizou nesta semana serviços de nivelamento em todas as ruas do bairro Vila Velha 2. Outras ações de manutenção e limpeza também estão programadas para os próximos dias.
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Na zona rural de Taubaté, as equipes da Secretaria de Obras devem executar serviços de roçada, retirada de resíduos e a construção de um muro de contenção na rua Periquito.
Segundo a administração municipal, os trabalhos fazem parte da rotina de manutenção das estradas rurais da cidade. As ações incluem cascalhamento, limpeza de valetas e saídas de água, retirada de barreiras e manutenção de pontes.
Nos últimos dias, equipes da Prefeitura realizaram limpeza de canaletas e saídas de água em trechos das estradas Aberta Grande e Antônio Dino de Carvalho Fortes.
Também houve serviços de roçada na estrada Antônio Dino de Carvalho Fortes e no Pamo do Registro.
Ainda de acordo com a Prefeitura, foi concluída recentemente a reforma de uma ponte na estrada Pouso Frio. A obra foi executada em parceria com a iniciativa privada e incluiu reconstrução dos muros laterais e recomposição do asfalto.