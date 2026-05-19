A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta terça-feira (19) serviços de recomposição na Rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, após a movimentação de material registrada na segunda-feira (18). O local foi atingido por erosão depois das chuvas do fim de semana.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O trabalho foi executado pela Urbam, que realizou o preenchimento da cavidade com pedras para estabilizar o terreno e reduzir riscos para moradores da região.
A construção de uma nova galeria pluvial no trecho também continua em andamento. A obra começou no mês passado e ocorre paralelamente à estrutura que apresentou colapso, que será preenchida e desativada ao término dos serviços.
A empresa Terrax é responsável pela execução da nova galeria por meio de método não destrutivo. O trecho vai desde a rede recomposta em 2019, na altura da Praça Antônio Moreira Vita, até a tubulação de concreto próxima ao cruzamento com a Rua Roberto Baranov.
Segundo a Prefeitura, as equipes trabalham atualmente na escavação dos acessos verticais e na construção do túnel, que terá 338 metros de extensão e profundidade entre 7 e 15 metros.
A estrutura será metálica, com revestimento de concreto na parte inferior para reduzir riscos de corrosão em casos de descarte irregular de esgoto.
De acordo com a administração municipal, o método adotado busca diminuir impactos no trânsito, em imóveis vizinhos e nas redes de infraestrutura já existentes.
Após a conclusão da nova galeria, a Urbam ficará responsável pela ligação das bocas de lobo, recomposição do pavimento e preenchimento da estrutura antiga para evitar novos afundamentos.
Na primeira etapa da obra, a Urbam realizou a estabilização do solo e o fechamento de duas erosões com camadas de pedras. O serviço permitiu a liberação de um prédio que havia sido interditado.
Antes do início da nova fase, equipes da Prefeitura também executaram serviços de topografia, videoinspeção robotizada da tubulação e vistorias em imóveis próximos.