A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta terça-feira (19) serviços de recomposição na Rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, após a movimentação de material registrada na segunda-feira (18). O local foi atingido por erosão depois das chuvas do fim de semana.

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O trabalho foi executado pela Urbam, que realizou o preenchimento da cavidade com pedras para estabilizar o terreno e reduzir riscos para moradores da região.